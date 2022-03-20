Belediyeler yarın grevde, sendikalar meclis önünde

Belediyelerde örgütlü sendikalar, BES, DEV-İŞ ve MAĞUSA TÜRK GENEL İŞ, UBP-DP-YDP hükümetinin belediye reformu adı altında hazırladığı “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın geri çekilmesi talebiyle yarın uyarı grevi yapacak.

21 Mart Pazartesi saat 10.00’da Lefkoşa Türk Belediyesi önünde toplanacak olan sendikalar meclis önüne yürüyecek.

Yasa tasarısının emek sömürüsüne yol açacağını savunan sendikalar, hükümete geri adım atması için 28 Mart’a kadar süre verileceğini de duyurdu.

Sendikalar ayrıca yerel seçimlerin iki yıl ötelenip reformun bu süreçte yalnızca sayı üzerinden değil bilimsel çalışmalarla AB düzeyinde ve tüm tarafların katkısı ve uzlaşısı ile yapılması gerektiğine işaret etti.

Konu ile ilgili açıklama şu şekilde:

UBP-DP-YDP Hükümetinin, sözde Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısını kabul etmemiz mümkün değildir. Direkt olarak emekçiler üzerinden bir tasarruf öngören ve emek sömürüsüne yol açacak bu yasanın derhal geri çekilmesini talep ediyoruz.

Bu doğrultuda 21 Mart Pazartesi günü BES, DEV-İŞ ve Mağusa Türk Genel İş’e bağlı olan tüm belediyelerde hayat durdurulacak, uyarı grevi yapılacak ve meclis önüne gidilerek başta bu yasa tasarısının geri çekilmesi olmak üzere diğer taleplerimizi gücümüzü aldığımız sokaktan hükümet edenlere duyuracağız.

Hükümete bu bağlamda vereceğimiz süre bir hafta olacaktır. 28 Mart Pazartesi tarihine kadar bu yasa tasarısı geri çekilmediği takdirde tüm belediyelerde süresiz grev başlatılacaktır ve bu yasa tasarısı çekilene kadar emekçiler işbaşı yapmayacaktır.

Emeğe ve emekçiye karşı yapılan bu sömürü karşısında direneceğiz ve bu sözde yasa tasarısını geri çektireceğiz. Kavgamız büyük, kararlığımız ise geçmişten çok daha yüksek!

Hükümeti net bir şekilde uyarıyoruz, öncelikle bahse konu yasa tasarısının kaldırılıp aşağıdaki taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde ülkede hayat duracak ve ülke hükümet edenler yüzünden kaosa sürüklenecektir.

1-Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı derhal geri çekilmelidir.

2-51/95 Sayılı Belediyeler Yasası revize edilip derhal meclisten geçirilmedir.

3-Tüm siyasi partilerin konsensüsü ile Anayasa ihlal edilmeden yerel seçimlerin iki yıl ötelenip reformun bu süreçte yalnızca sayı üzerinden değil bilimsel çalışmalarla, AB düzeyinde ve tüm tarafların katkısı ve uzlaşısı ile hayata geçirilmelidir.

4-2022 cari yılı bütçe tadilini yapan hükümet, belediyelere ek kaynak ve ek katkı öngörmüyor. En az 2022 yılında yaşanan enflasyon oranında bütçe tadil edilmelidir.

Bu haklı kavgamıza tüm halkımız davetlidir

BES, DEV-İŞ, MAĞUSA TÜRK GENEL İŞ

Not: Toplanma Yeri saat 10.00 da LTB önü.

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