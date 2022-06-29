Belediyeler, maaş ödeyebilmek için borçlanmaya başladı!

Ertuğrul SENOVA

Yüzde 40’ın üzerinde artan hayat pahalılığına karşın bütçelerine sadece yüzde 25 oranında ek artış yapılan belediyeler, gelir ve giderin birbirini karşılayamaması nedeniyle, maaş ödeyebilmek adına borçlanma yoluna gidiyor…

Personel maaşları ile piyasaya yönelik borçların ödenebilmesi amacıyla Geçitkale Belediyesi 1 milyon TL, Akdoğan Belediyesi ise 2 milyon TL borçlanma kararı aldı.

Her iki belediyenin borçlanmasına ilişkin karar Bakanlar Kurulundan onay alarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre Akdoğan Belediyesi, “personel maaşları ile esnaf ödemelerinin yapılabilmesi” amacıyla K. Kapital Bank Ltd.'den, 60 ay vadeli 2 milyon TL borçlanma yoluna giderken, Geçitkale Belediyesi ise “ayrılacak personelin kıdem tazminatı, personel maaşları ve piyasa borçlarının ödenebilmesi” amacıyla, K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd.'den, 60 ay vade ile 2 milyon TL borçlanma yoluna gitti.

Akdoğan Belediye Başkanı Latif: Hayat pahalılaşıyor, gelirler aynı

YENİDÜZEN’e konuşan Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, “2021 yılında aylık koyduğumuz akaryakıt ücretini şuan 5 günde bir veriyoruz. Personel maaşlarına yüzde 43 hayat pahalılığı uygulanacak. Yılın başında da yüzde 37 civarı bir artış yapılmıştı. Bu yıl toplamda yüzde 80 oranında artış yaşandı. Tüm bunlara rağmen gelirlerimiz aynı. Bu nedenle böyle bir yola gittik” dedi.

Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş: Devlet eliyle batırılmaya çalışılıyoruz

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ise “Devlet eliyle batırılmaya çalışılıyoruz” diyerek, “Personeli ödemek adına ‘emniyet supabı’ niteliğinde borçlanıyoruz” dedi. “Hala daha 2020 yılı bütçesini kullanıyoruz” diyen Öztaş, “Güya yeni bütçeler onaylanacak. Yüzde 25’lik artışla katkı payı vereceklerini söylediler ama hala daha yok. Bizim almamız gereken artış yüzde 107 oranındadır” şeklinde konuştu.

Başkanlar, maaş ödemek için borçlanacaklarını YENİDÜZEN’e açıklamıştı…

Ek bütçenin onaylanmasıyla, belediyelere yönelik devlet katkısının yüzde 25 oranında artması, belediyeler tarafından “batırılma operasyonu” olarak değerlendirilmişti.

YENİDÜZEN’e konuşan belediye başkanları, “bu artışın göstermelik olduğunu, gelirlerle giderlerin birbirini karşılamadığını” söylemiş, bir kısmı “maaş ödemek için borçlanmaya hazırlandıklarını” ifade ederken, bir kısmı ise “yatırım için ayırdıkları parayla maaş ödeyeceklerini” vurgulamıştı.