Belediyeler ‘katkı’ istedi, Maliye ‘emlak vergisi artışı’ önerdi

“Emlak vergilerinde %46’lık artıştan söz ediyorlar”



Maaş ödeme sıkıntısıyla boğuşan ve ‘katkı paylarının artırılmasını’ talep eden belediyeler Maliye’de toplantıya çağrıldı, ‘emlak vergilerini artırın’ önerisiyle karşılaştı.

Birçok belediye başkanı, ‘emlak vergilerinin yükseltilmesi’ önerisini sert bir dille eleştirdi, öneriyi ‘hükümetin üzerine düşeni yapmayarak, vatandaşın cebine el uzatmak’ olarak nitelendirdi…

‘Devlet desteği’ bekleyen yerel yönetimlerdeki mali tablo Ocak ayı maaşlarına da olumsuz yansıdı. Kimi belediye personeline %37’lik hayat pahalılığı artışını yansıtarak maaş öderken, kimisi maaş bile ödeyemedi

Fehime ALASYA

Maaş sancısıyla boğuşan ve ‘katkı paylarının artırılmasını’ talep eden belediyeler, Maliye’de toplantıya çağrıldı, ‘emlak vergilerini artırın’ önerisiyle karşılaştı.

Birçok belediye başkanı, ‘emlak vergilerinin yükseltilmesi’ önerisini sert bir dille eleştirdi, öneriyi hükümetin üzerine düşeni yapmayarak, ‘vatandaşın cebine el uzatmak’ olarak nitelendirdi…

‘Devlet katkı payının artırılması, hükümetten alacakların ve Covid desteklerinin ödenmesi’ gibi çeşitli talepleri doğrultusunda yeni hükümetin oluşmasını bekleyen yerel yönetimler, yine son güne kadar kendi kaderiyle baş başa bırakıldı. Kimi belediye personeline %37’lik hayat pahalılığı artışını da yansıtarak maaş öderken, kimisinin halen maaş bile ödeyemedi.

Maaş ödemesi için belediyelerin ‘avans çağrısı’ da dün karşılık buldu, ödemenin dün belediyelerin hesaplarına yatmaya başladığı belirtildi.

YENİDÜZEN’e avans beklemeden artışlı maaş ödemesi yapabildiği bilgisini veren belediyeler bile ‘Bu ay ödedik ama gelen ay kısmet’ diyerek günübirlik çözümden dert yandı. ‘Maaş sancısıyla’ boğuşan belediyeler, devletten destek beklerken, Maliye Bakanlığı daveti ile dün yapılan toplantı yeni tartışmaları da beraberinde getirdi…

15 belediye ‘avans’ istedi…

Belediyelerin ‘devlet katkı payının artırılması, hükümetten alacakların ve covid desteklerinin ödenmesi’ gibi çeşitli taleplerine karşın hükümetin geçtiğimiz ayın sonunda sadece personel maaşlarına verilecek hayat pahalılığı için devlet payından avans alma çağrısı ardından bahsi geçen avansın dün belediye hesapların yatırıldığı ifade edildi.

Belediyeler Birliği Başkanı- Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, toplamda 15 belediyenin avans için başvurduğu bilgisini vererek, ödemenin dün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandığını kaydetti.

Belediyelerin geri kalan talepleri için ise yeni hükümetin oluşumunun bekleneceği belirtildi.

Hatırlanacağı üzere; Belediyeler Birliği aracılığıyla, Maliye Bakanlığı’nın onayıyla yapılan ‘avans’ çağrısı Birlik Başkanı tarafından ‘önerilerin birinci ayağı çözülüyor’ olarak nitelendirilmiş, buna karşın birçok belediye bunun ‘günübirlik çözüm’ olduğuna vurgu yapmıştı.

Maliye’den ‘emlak vergisini artırın’ önerisi…

Tüm bu gelişmelerin yanında kısa süre önce toplanarak birkaç maddelik deklarasyon yayınlayan ve özellikle belediyelere olan devlet katkısının arttırılmasını talep eden Belediyelerin bu talebine karşılık Maliye Bakanlığı’ndan ‘emlak vergilerini yükseltin’ önerisi geldiği öğrenildi.

Maliye Bakanlığı tarafından toplantıya çağrılan ve dün bir araya gelen Belediye Başkanları ve Müsteşarın gündeminde de ‘vatandaşın cebine el uzatılan bu çözüm önerisini’nin yer aldığı belirtildi.

Maliye’de yapılan dünkü görüşmenin emlak vergileriyle ilgili bir toplantı olduğunu belirten Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, toplantının içeriğiyle ilgili detay paylaşmadı, bazı belediye başkanları dünkü toplantıyı ‘uyutma politikası’ olarak değerlendirdi.

Birçok belediye başkanı devlet katkısı için ortaya konan taleplerine yeni hükümet oluşumuyla geri dönüş almayı beklediklerini anlatırken, dünkü toplantıda bulunan ve YENİDÜZEN’e konuşan bazı belediye başkanları, ‘emlak vergilerinin yükseltilmesi’ önerisini sert bir dille eleştirdi.

Bu durum; hükümetin üzerine düşeni yapmayarak, dolaylı olarak vatandaşın cebine el uzatması olarak yorumlandı.

Kimi belediye başkanları ise emlak vergilerinin arttırılmasının hükümet tarafından her yılın son aylarında yapılması gereken bir uygulama olduğunu belirterek, ‘seçim arifesinde yapılmak istenmedi, geç kalınmış bir karardır’ olarak nitelendirdi.

BELEDİYE BAŞKANLARI NE DEDİ?

Belediyeler Birliği Başkanı- Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar:

“Yeni hükümetin kurulmasını bekliyoruz”

“Güzelyurt Belediyesi çalışanları %37 artışla ödendi, bir sorun yaşanmadı. Şu anda yeni hükümetin kurulmasını bekliyoruz. Bugün (dün) emlak vergileri için toplandık.”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ:

“Ödedik, sadece günü kurardık, sorunları çözmedik”

“Bu ay %37’lik artışlı ödeme yaptık, Başbakan’ın çalışması olduğu söylendi. Ek bütçe yapılarak artışlar belediyelere yansıtılacak, takipteyiz. Bu ayı çözdük ama önümüzdeki aylardan itibaren sıkıntı devam eder. Sadece günü kurardık, sorunları çözmedik, çalışanı mağdur etmemek için sıkıya girip ödedik. Çözüm bekliyoruz, yeni hükümet kurulur kurulmaz bu duruma el atmalı”

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi:

“Hükümet kendi yapması gerekenleri yapmayarak, dolaylı olarak vatandaşın cebine el atmaya çalışıyor”

“Çalışanlarımızı artışlı olarak ödedik. Bugün (dün) yapılan toplantıda bize ‘ninni söylediler’ bizi uyutmaya çalışıyorlar.

Yıllarca uyutma taktikleri yapıldı, yine aynı, belediyeleri yok etmek için canla başla çalışıyorlar. Buna Belediyeler Birliği Başkanı da çanak tutuyor. Tüm belediyeler isyanda. Bugün (dün) belediye başkanlarıyla dalga geçildi. Hükümet kendi yapması gerekenleri yapmayarak, dolaylı olarak vatandaşın cebine el atmaya çalışıyor.

Zam yapılmasını hedefliyor ama bu derdimize çare değil, bizim böyle bir talebimiz yoktur. Devlet katkısı doğru zemine oturmalılar. Hükümet bunu vermeme eğilimde olacaksa ciddi bir eylem ortaya koyacağız. Halkın hakkını kimseye yedirmeyiz. Kamu maliyesi tabi ki ayakta kalsın ama belediyelerin halka hizmet için verilen paralar gasp edilmesin. Artık kimsenin dayanacak gücü kalmasın. Bu ülke sadece belediyelerin hakkı kesilerek düze çıkılamaz. Yıllardır kendi yağımızla kendi ciğerimizi kavuruyoruz, devlet seyrediyor.”

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan:

“Devletten almamız gerek katkı %70’lerde iken %20’lerde verildi, bu kabul edilir değil”

“Yüzde 37’lik artışla maşları ödedik, maaş sıkıntımız şu an yok. Bazı konularda sendikaların da katılımıyla toplantı yaptık, birkaç maddelik deklarasyon yayınladık, bu konuda gelişme olmadı. Ülkede ciddi bir kriz var, belediyelerin geliri düşerse belediyeler de ödemelerini yapamaz. Devletten almamız gerek katkı %70’lerde iken %20’lerde verildi, bu kabul edilir değil.”

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli:

“Emlak vergilerinde %46’lık artıştan söz ediyorlar”

“Toplantı şu anda meşru olarak saymadığımız Belediyeler Birliği yönetim kurulu üzerine çağrıldık. Emlak vergilerinin arttırılması istendi. Bu hükümetin görevi iken belediyelerden isteniyor çünkü seçim öncesi bu adımı atmaktan çekinen hükümet, bunu belediyelere yasa çerçevesinde yaptırmaya çalışıyor. Emlak vergilerinde %46’lık artıştan söz ediyorlar ama belediyeler bundan çok düşük oranda bundan faydalanabilecek. Özellikle kırsal belediyelerin bundan faydası çok az olur. Kendi sorumluluğunu yerine getirmesi gereken hükümet, bu dönemde vatandaşın ensesine yükleniyor, bu doğru değil. Vatandaş daha çok vergi yükü altına girecek, belediye de bundan fayda görmeyecek. Biz CTP’li belediyeler olarak buna karşı duracağımızı ifade ettik.

Devlet bizden geçen yıl çaldığı %20’lik belediye katkısı yanında bu yıl için yapılmayan katkı payının bize yansıtılmasını istiyoruz. Bunu yapmaktansa vatandaşın boğazına sarılmayı tercih ediyor. Bizim böyle bir talebimiz yoktur.

Bu ay artışlı olarak maaşlarımızı ödedik, geri kalan aylar için ise yeni hükümetin oluşumunu bekliyoruz.”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu:

“Tüm sıkıntılarımızı bir şeyleri pahalı ederek, zam yaparak çözemeyiz”

“Maaşlarımız artışlı ödendi ama önümüzdeki aydan sonra durumumuz ne olur, çok da iç açıcı değil. Yeni hükümet oluşumunu bekliyoruz. Belediyeler yasası bir an önce geçirilmeli. Emlak vergileri çok uzun yıllardır değişmedi, değişmeli ama bu belediyelerin gelirini çok fazla arttıracak anlamına gelmiyor. Tüm sıkıntılarımızı bir şeyleri pahalı ederek, zam yaparak çözemeyiz ama bu vergi dilimleri de 1995’yıllardan beridir değişmedi ve verilen hizmetin karşılığı değil. Düzenlenmeli.”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü:

“Avans alınca ek ödeme yapacağız”

“Artışsız ödeme yaptık. Avans verilebilir dendi, talep ettik. Alınca, ek ödeme yapacağız, %37 artış yapacağız. Bu çözüm değil. Acilen belediyeler yasası tadil edilmeli. Maliye’den bize ek bütçe yapılmadan ek ödenek verilemeyeceği söylendi. Ek bütçe ile artış olabilir denildi. Niyetleri aradaki farkı ek bütçe ile tamamlamak olacak. %26 yanında ne kadar ek destek yapılacağı ortaya çıkacak. Belediyeler yasası tadili için ise birkaç noktada yapılacak olan değişiklikle son şeklini alacak ve umarım yeni hükümet komitede hazır duruma getirilen bu yasayı ivedilikle, hemen Şubat ayında Meclis’ten geçirilmeli. Yeni hükümetten beklentilerimiz bu. Yerel seçimleri ise 1 yıl ertelenmeli, belediyeler reformu hayata geçmeli. Şartlar bu yönde zorlanmalı. Güneyde 2 yıl yerel seçimler ertelendi. Artık uzun vadeli düşünülmeli.”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya:

“Tüm limitlerimizi kullanarak, adeta sağdan soldan borçlanarak %37 artışlı maaş artışlı ödedik”

“Avans uygulamasından faydalanamadık. Tüm limitlerimizi kullanarak, borçlanarak %37 artışlı maaş artışlı ödedik. Ortada sağlıklı bir çözüm yok. Gündem dışı olan vergi oranlarının arttırılması konuşuldu ama bu uzun vadeli bir gelirdir ve büyük getirisi yoktur. Belediyelerin trafik cezası, su ücretleri gibi devletten alacakları var ama ödenmiyor. İlerleyen günlerde oluşacak olan Hayat Pahalılığının altından kalkamayız. Yeni hükümetin kurulması bekleniyor, ara formül olarak ise avans dendi. Birçok belediye ödeyemeyecek, ödeyenlerin de sürekliliği olmayacak. Bir an önce köklü çözüm bulunmalı, belediyeler yasasının hayata geçmesi gerek. Yerel seçimler bir yıl ertelenmesi, yerel yönetimlerin azaltılması için reform konuşuluyor ama altı doldurulmadı. Bu konular detaylarıyla çalışılmalı, uzlaşılmalı.”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan:

“Yüzde 37 artışı yansıttık ama %50’lerde artış yansıtamayız, çözüm bulunmalı”

“Bu artışı yansıttık. Devlet belediyelere gerçekleşen bütçe üzerinden katkı vermeli, öngörüye göre de bir sonraki yıl içinde bu hesaplanabilir. %37 Hayat Pahalılığı yansıdı, %23 daha öngörülüyor, bu %50 oranının belediyeler gelir kaleminden karşılayamaz, Maliye yardımcı olmalı. COVID destek sözü yerine getirilmeli, borçları ödenmeli. Belediyeler mali açısından çıkmaz arifesinde. Gözümüz yeni kurulacak olan hükümette. 12 yıldır konuşmaktan usandığımız Belediyeler Yasası’nın geçmesi gerek. Yerel seçimlere aday olacak olanların önünün net olması gerek. Maliye’de bugün (dün) farklı bir gündem ile görüştük. Bu sorunların tümü için yeni oluşumu bekliyoruz.”

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu:

“Bu ay öderiz, sonrası Allah kerim…”

“Yüzde 37 oranında artış yapacağız, yarın (bugün) personelimiz artışlı ödenecek. Bu artış bizi zorladı, bir de bunun üzerinde %50’lerde artışları mümkün değil, ödeyemeyiz. Veya bu ay öderiz, sonrası Allah kerim… Çözüm önerileri de sunduk, birkaç maddede ortak açıklama yaptık, gözümüz yeni oluşacak hükümette…

Emlak vergilerinin arttırılmasıyla ilgili geçmişte talebimiz olmuştu ama seçim arifesinde yapılmadı. Bu geç kalınmış bir karardır, seçimden önce bu yapılmalıydı, şimdi seçimden sonra yapılmak isteniyor. Bu vatandaşa yük olabilir gerekçesiyle bazı belediyeler tarafından eleştiriliyor ama yapılması gereken bir uygulamadır.”