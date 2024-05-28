Belediyedeki kamu görevlileri aleyhinde soruşturma başlatılıyor

İsias Otel davasında yeni bir gelişme yaşandı, Adıyaman Belediyesi’ndeki kamu görevlileri aleyhinde soruşturma başlatılması izni verilmesi kararı alındı.

Belediyeki kamu görevlileri, dava dosyasından ayrılmıştı.

Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu tarafından verilen gerekçeli karara göre, binanın yapısal kusurlarının ve donatı eksikliklerinin binanın yıkımına sebebiyet vermiş olabileceği belirtildi, denetim görevinin yerine getirilmediğine dikkat çekildi.

Kararda; proje bilgileri ile ruhsat bilgilerinin uyuşmadığına; otele ilişkin yapı ruhsatı verilirken binanın statik projelerinin değişen kullanım durumu da dikkate alınarak ilgili tarihte yürürlükte bulunan Yönetmelik koşullarına göre tekrar değerlendirilmesi gerekirken bunun yapılmadığına; mevzuata uyulmadan yapı ruhsatı verildiğine yer verildi.

Bu bağlamda yapı ruhsatında imzaları bulunan ve sorumlulukları tespit edilen Adıyaman Belediyesi’nin ilgili dönemlerdeki, Ruhsat Büro Teknisyeni, Ruhsat Büro Şefi, İmar Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcılarından hayatta olan 4 kişi aleyhinde soruşturma izni verilmesine karar verildi.

"Tüm sorumlular en ağır cezayı alana kadar durmayacağız"

Konuyla ilgili basına konuşan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, "Tüm sorumlular en ağır cezayı alana kadar durmayacağız dedik. Sevdiklerimizi bizden alan herkesin peşindeyiz. Usulsuzce iş yapmanın cezasını çekecekler, başka çocukları ölduremeyecekler. Aileler olarak davamızın peşindeyiz. Ne gerekirse yapacağız. Şampiyon Meleklerimize verdiğimiz sözü tutacağız" ifadelerine yer verdi.