Belediye meclis üyeliği seçiminde kriz- Şefik: İlk kez böylesi bir durum yaşıyoruz!

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, geçici ilana göre; Güzelyurt’ta tüm partilerin cinsiyet kotasında hata yaptıklarını söyledi, bu nedenle de belediye meclis üyeliği adaylıklarının iptal edildiğini kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Şefik, böyle bir durumla ilk kez karşılaşıldığını da kaydederek, “Bundan sonra ne olacak?” sorusuna ise “Hep birlikte göreceğiz” yanıtını verdi.

Şefik, birkaç belediyede, farklı siyasi partilerin benzer sorunu olduğunu da sözlerine ekledi.

Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, geçici ilana göre; Güzelyurt’ta tüm partilerin cinsiyet kotasında hata yaptıklarını söyledi, bu nedenle de belediye meclis üyeliği adaylıklarının iptal edildiğini kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Şefik, böyle bir durumla ilk kez karşılaşıldığını da kaydederek, “Bundan sonra ne olacak?” sorusuna ise “Hep birlikte göreceğiz” yanıtını verdi.

Şefik, birkaç belediyede, farklı siyasi partilerin benzer sorunu olduğunu da sözlerine ekledi.