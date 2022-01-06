“Belediye işçileri ezilirken Külliye yapmak kabul edilemez”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), belediyelerde örgütlü dört sendika adına basın açıklaması yaparak, devletten artan pahalılık ve enflasyon karşısında vatandaşa hiçbir katkı gelmezken 586 Milyon TL’ye Külliye yapılmasını eleştirdi. Belediyelerin uzun süredir çeşitli sorunlarla boğuştuğunu ve bunun karşılığında devletten hiçbir destek görmediğini savunan DEV-İŞ yetkilileri, Belediyeler Birliği başta olmak üzere tüm belediye başkanlarını ‘ses vermeye’ çağırdı. Açıklamada, “ülkede yaşanan reel enflasyon ve pahalılık karşısında ezilen çalışanların haklarından taviz vermeyeceğimizi şimdiden tüm kamuoyuna ve muhataplarımıza duyururuz” denildi.

Basın açıklamasının tam metni şöyle:

“Bilindiği üzere Belediyeler de ki sorunlar devam ediyor. Uzunca bir süreden beridir mecliste bir türlü geçmeyen Belediyeler Yasası mecliste kadük olmuş bir şekilde beklerken, Covid-19 dönemi ile ilgili devletten söz verilen Pandemi destek ödeneği henüz ödenmemiştir.

Bu sorunlar devam ederken, bugün 2021 yılı enflasyonu %46.09 olarak açıklanmıştır. Yılın ikinci ayında ve Ocak ayı sonunda Belediye emekçilerine yansıyacak artış ise %37.26 olarak görünmektedir. Ocak-Haziran ayları ise devletin öngördüğü 6 aylık enflasyon oranı %12’dir.

Oysa ki bu yıl için Belediyelere verilecek devlet katkısı artış oranı ise %26’dır. Bu koşullar altında yeni devlet katkısının birçok belediyede maaşlara yetmeyeceği ortaya çıkmaktadır.

Belediyelere ilaveten, sağlıkta eğitimde hayatın birçok alanında ülkede mali krizler yaşanırken 586 Milyon TL’ye külliye yapımını kabul etmediğimizi buradan bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız.

Belediyelerde örgütlü 4 sendika olarak Kasım ayında da belirtmiş olduğumuz gibi “Devlet katkısının en az hayat pahalılığı oranında artırması” talebini yineleriz.

Bu konuda Belediyeler Birliği başta olmak üzere tüm paydaşları ve hangi partiden olduğundan bağımsız tüm belediye başkanlarını ses vermeye çağırıyoruz. Ülkede yaşanan reel enflasyon ve pahalılık karşısında ezilen çalışanların haklarından taviz vermeyeceğimizi şimdiden tüm kamuoyuna ve muhataplarımıza duyururuz.

DEV-İŞ, BES, HÜR-İŞ, MTG-İŞ”