Belediye emekçileri ve hademeler yarın eylem yapacak

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ile Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) maaşlarını alamayan belediye çalışanları için; Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ise hademeler için grev ve eylemde olacak.

BES, örgütlü olduğu belediyelerde yarın maaşlarını alamayan çalışanlar için greve girip Meclis ve Başbakanlık önünde eylem yapacağını duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, “Eylemimize gönüllü destek olmak ve maaş alamayan emekçi kardeşlerine omuz vermek isteyen diğer tüm belediyelerdeki emekçi kardeşlerimizi Pazartesi günün Lefkoşa’ya bekliyoruz, Ya hep beraber, ya hiç birimiz.” Denildi.

Dev-İş, hükümetin iki ayı aşkın süredir belediye emekçilerinin sabrını zorladığını savunarak “hükümete sorumluluklarını hatırlatmak ve belediye emekçilerini angarya çalışmayla karşı karşıya bırakmalarını protesto etmek amacıyla, maaş alamayan örgütlü belediyeler olarak” yarın eylemde olacağını bildirdi.

Bir süredir hademelerin sorunları konusunda eylemlerini sürdüren Kamu-İş de yarın tüm okullarda grevde olacağını açıkladı.

Hademelerin haklarını savunmak için Meclis’e yürüyeceklerini bildiren Kamu-İş, grev ve eylemi yasaları çiğneyenlere hatırlatmak için yapacaklarını duyurdu.