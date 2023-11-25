Belediye, çöpleri "kirletenlere" toplattırdı, 18 bin 300 TL para cezası kesti!

Çatalköy Esentepe Belediyesi ekipleri Çatalköy bölgesinde çevreyi kirleten aracı kısa sürede tespit edip cezai işlem uyguladı; çevreye dökülen çöpleri ve molozları çevreyi kirletenlere toplattı.

Çevreyi kirleten şirkete “Uygun olmayan arazi içerisine moloz ve çöp atılması” suçundan 18 bin 300 TL para cezası da kesildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çatalköy Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok, duyarlı bir vatandaş tarafından kendilerine bir ihbar videosu gönderildiğini, belediye ekiplerinin titiz bir çalışmayla çevreyi kirleten aracın sürücüsünü tespit ettiklerini ve cezai işlem başlattıklarını söyledi.

Çevreye bırakılan çöpler ve molozlar, belediye ekiplerinin gerekli işlemleri yapmasının ardından çevreyi kirleten şirket tarafından toplatılarak temizlendi.

Gördüğü çevreyi kirletme eylemini görüntüleyip ihbarda bulunan çevre dostu yurttaşlara teşekkür eden Kırok, "Umarım bu cezalardan bir ders çıkarılır. Bu tür sorumsuzca yapılan davranışlara asla müsamaha tanımayacağız. Konuya hassasiyetle yaklaşan belediyemizin imar ve zabıta şubeleri personelimize de teşekkürlerimi sunarım" dedi.