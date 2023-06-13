Beklenen rapor geldi, dava Ağır Ceza’ya sevk ediliyor
Zehie Helin Reessur cinayetiyle ilgili devam eden mahkeme sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.
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Zehie Helin Reessur cinayetiyle ilgili devam eden mahkeme sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.
Uzun süredir TC Adli Tıp’tan gönderilmesi beklenen cinayete ilişkin rapor, Kıbrıs’ın kuzeyine ulaştı.
Bu kapsamda savcı, bugün görüşülmesi beklenen davanın 20 Haziran’a ertelenmesine karar verdi.
Elde edilen bilgilere göre raporun gelmesiyle birlikte, 20 Haziran’da görüşülecek davanın ardından olay Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilecek.
Yaşanan gelişmeye ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan Helin’in annesi Zişan Reesur Saltukhan, “Benim kızım unutulmamalı. Bu adada 16 yaşında bir kız çocuğu öldürüldü” dedi.
16 yaşındaki Zehie Helin Reessur, 25 Ocak günü İskele’de, cinayet zanlısı Sefer Buğra Altundağ tarafından katledilmişti…
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Etiketler : mahkeme, cinayet, Zahie Helin ressur