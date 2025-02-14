Bedrettin Demirel Caddesi'nde yarın asfalt çalışması yapılacak
Lefkoşa Türk Belediyesi, yarın Bedrettin Demirel Caddesi'nde (eski KTHY binasının bulunduğu trafik ışıklarının ilerisi) asfalt çalışması yapacağını duyurdu.
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Lefkoşa Türk Belediyesi, yarın Bedrettin Demirel Caddesi'nde (eski KTHY binasının bulunduğu trafik ışıklarının ilerisi) asfalt çalışması yapacağını duyurdu.
Sabah saatlerinde başlayacak çalışmaların, aynı gün öğleden sonra tamamlanması planlanıyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.
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