“Beceriksizliğin yanına unutkanlık da eklendi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeni Ercan Havaalanı pistinde “Meteoroloji Kulesi’nin unutulmasını” değerlendirdi, hükümeti eleştirerek, “Gailesizliğin, umursamazlığın, sorumsuzluğun, beceriksizliğin yanına bir de "unutkanlık" eklendiyse durum sandığımızdan bile kötü anlaşılan” değerlendirmesinde bulundu.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: "Hata sonucu yeni havaalanına polis ve gümrük için yer yapılması unutuldu" şeklinde, hafızlara kazınan, son derece anlamlı ve önemli bir açıklaması vardı Sn. Arıklı'nın.

Bugün Meteoroloji Mühendisleri Odamız, Sn. Arıklı'yı tamamlayarak "Meteoroloji Kulesi"nin de "unutulduğunu" açıkladı.

Gailesizliğin, umursamazlığın, sorumsuzluğun, beceriksizliğin yanına bir de "unutkanlık" eklendiyse durum sandığımızdan bile kötü anlaşılan!..