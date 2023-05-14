“Bebek yağı, konserve ve et çaldı”

Güzelyurt’taki bir süpermarketten 2 adet bebek yağı, 2 adet konserve ve 3 kilo kırmızı et sirkat etmekle suçlanan A.J. isimli zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru, A.J. isimli zanlının Güzelyurt’taki bir süpermarketten 2 adet bebek yağı, 2 adet konserve ve 3 kilo kırmızı eti sirkat etmekle suçlandığını belirtti.

Toplam değerleri 1550 TL olan ürünlerin sirkat edilmesinin ardından şikayet üzerine zanlının Gemikonağı’nda tespit edilerek tutuklandığını söyleyen polis, evinde yapılan aramada konserve ile bebek yağlarının bulunduğunu ancak kırmızı etlerin bulunamadığını aktardı.

Zanlının gönüllü ifade verdiğini, verilen ifadenin teyit edilmesi gerektiğini, ayrıca yasal statüsünün araştırılacağını söyleyen polis, ilk etapta 2 gün soruşturma amaçlı tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksadıyla 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.