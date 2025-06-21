Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi giriş sınavı bugün yapılıyor.

BEAL ve 20 Temmuz Fen Lisesi'nde yapılan sınav 08.30'da başladı. İki oturumda yapılan sınav saat 12.00'de sona erecek. Sınavda, 25 Matematik, 25 Fen, 25 Türkçe, 25 Tarih ve 25 İngilizce soru soruldu.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi'ne 120'si Anadolu Lisesi Programı, 50'si ise IGCSE olmak üzere toplam 170; 20 Temmuz Fen Lisesi'ne ise 120 öğrenci alınacak.

Sınav sonuçları toplu olarak bakanlığın resmî internet sitesinde www.mebnet.net duyurulacak.