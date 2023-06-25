BEAL – 20 Temmuz Fen Lisesi sınav sonuçları açıklandı
2023 Eğitim Öğretim Yılı Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.
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2023 Eğitim Öğretim Yılı Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın web sitesi mebnet.net adresinden açıklanan sonuçlara göre, BEAL - Anadolu Lisesi programına 147, BEAL - IGCSE programına 32, 20 Temmuz Fen Lisesi’ne ise 134 öğrenci yerleştirildi.
Sınavda elde edilen en yüksek puan ise 116 oldu.
20 Temmuz Fen Lisesi sonuçları için tıklayın
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi sonuçları için tıklayın
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi IGCSE programı sonuçları için tıklayın
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