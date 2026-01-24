"Bazı bölgelerde kronik sorunlar tekrar yaşandı, altyapı yatırımlarının faydasını gördük"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kentte etkili olan şiddetli yağış ve rüzgârın ardından Girne genelindeki duruma ilişkin açıklama yaptı. Şenkul, bazı bölgelerde yıllardır devam eden kronik sorunların yeniden ortaya çıktığını, buna karşın geçmişte yapılan altyapı yatırımlarının birçok noktada etkisini gösterdiğini vurguladı.

Şenkul, Karaoğlanoğlu bölgesinde özellikle GAÜ çevresinde yaşanan sıkıntıların, geçmişte dağdan gelen suyun aktığı doğal akarların yok edilmesi ve bu alanlara yapılaşma izni verilmesinden kaynaklandığını belirtti. Bu nedenle Lemon Park Sitesi ve Prestij Sitesi’nin alt bölümü, Zeytinliğin batısı, GAÜ yolu–kavşağı ve sanayi bölgesinde sorunlar yaşandığını kaydeden Şenkul, kalıcı çözüm için ciddi bir yatırıma ihtiyaç olduğunu söyledi. Şenkul, DTB tesislerinden denize kadar yol altından yapılacak bir kutu menfezin bu bölge için tek çare olarak görüldüğünü ifade etti.

Girne merkezde bir inşaatın temel kazısında biriken su nedeniyle kaldırım ve elektrik direklerinin zarar gördüğünü aktaran Şenkul, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını, ancak inşaatta perde yapılması ve dolgu tamamlanana kadar yolun tek şerit olarak trafiğe açılacağını duyurdu.

Bir diğer önemli sorunun ise itfaiye karşısındaki asırlık çam ağacının devrilmesi olduğunu belirten Şenkul, belediye ve Orman Dairesi ekiplerinin müdahalesiyle sokağın yeniden trafiğe açıldığını kaydetti. Geçen hafta eski belediye binası yanında, bu hafta ise itfaiye karşısındaki yüz yıllık çamın kaybedilmesinin kendisini derinden üzdüğünü dile getirdi.

Şenkul, Girne merkez, çarşı, Molto Market önü, Ecevit Caddesi, Yeni Belediye önü ve Edremit Çemberi gibi geçmişte sorun yaşanan noktalarda yapılan altyapı yatırımlarının olumlu sonuçlarının bu yağışlarda net şekilde görüldüğünü de ifade etti.

Açıklamasında geleceğe yönelik önerilere de yer veren Şenkul, dağ yamaçlarında yağmur hasadı kapsamında bentler ve küçük göletlerin merkezi idare tarafından projelendirilip hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Bu sayede hem yeraltı su kaynaklarının besleneceğini hem de dağdan gelen suyun hız ve miktarının azaltılabileceğini söyledi.

Vatandaşların süreçlere daha fazla dahil olması gerektiğini vurgulayan Şenkul, “Ciddi sorunlar yaşanan bir ülkede vatandaşların apartman ve site yönetimlerine bile katılmaktan kaçınması, zamanında çözülebilecek sorunların bugün çok daha büyük sorunlar olarak karşımıza çıkmasına neden oluyor” dedi.

Girne Belediyesi olarak imkânlar çerçevesinde vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Şenkul, vatandaşlardan da sürece daha fazla katkı koymalarını ve belediyeye destek vermelerini istedi.