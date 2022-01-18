Bazı bölgelerde gece 2’ye kadar elektrik verilmeyecek

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre Lefkoşa ve Mağusa’nın bazı bölgelerine, meydana gelen arızadan dolayı gece saat 2’ye kadar elektrik verilmeyecek.

Açıklamada ayrıca “çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten geç ya da erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada elektriğin verilemeyeceği bölgeler de duyuruldu. Buna göre elektriğin verilmeyeceği bölgeler şunlar:

Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir Bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları, Meriç, Gaziköy.

Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu ve Kurudere