Bayramda mangal için en az 3 bin TL

► 4 kişilik bir ailenin mangal yakması için yalnızca ete harcanan miktar 700 TL’ye denk geliyor. Etin yanı sıra tavuk, salata malzemesi ve içeceklere ise en az 1000 TL ödenmesi gerekiyor, böylelikle bir mangal için ödenecek rakam ortalama 3 bin TL’yi buluyor.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi nedeniyle yaşanan hayat pahalılığı, hayatın her alanını olumsuz yönde etkiliyor.

Yurttaş bugünlerde bayram telaşında olsa da, kültürümüzün vazgeçilmezlerinden biri olan mangal yakmak bayramda bile kimileri için neredeyse hayal oldu.

4 kişilik bir ailenin bayram günü mangal keyfi yapabilmesi için ortalama olarak 3 bin TL’yi gözden çıkarması gerekiyor…

Bir taraftan artan et fiyatları, bir taraftan da halkın alım gücünün iyice düşmesi, bu özel bir günde bile vatandaşı mangal yakmak için iki kez düşündürüyor.

Bugünlerde bayram alışverişi yapan vatandaş, ‘Bayramı en ucuz nasıl geçiririm’ diye düşüncelere itiyor, alışveriş yaparken pahalı olan ürünlerin yanına bile yaklaşmıyor.

Alışveriş fiyatları cep yakarken, 1 kilo etin fiyatı 300 TL’yi buluyor.

4 kişilik bir ailenin mangal yakması için yalnızca ete harcanan miktar 700 TL’ye denk geliyor. Etin yanı sıra tavuk, salata malzemesi ve içeceklere ise en az 1000 TL ödenmesi gerekiyor.

Misafire ağırlanan tatlı artık ‘Lüks’…

Kıbrıs kültüründe bayram denince akla ekmek veya tel kadayıfı geliyor.

Ancak vatandaş, günümüzdeki yüksek maliyetler, gelen misafirine tatlı ağırlamayı bile lüks hale getiriyor.

Bayram öncesinde tatlı yapmak isteyen yurttaş, sade bir ekmek kadayıfı için ortalama 150 TL, bademli bir tel kadayıfı için ise ortalama 170 TL gibi harcamak durumunda…

İŞTE CEP YAKAN LİSTE

Bayramda tatlısıyla birlikte mangal yakmak için alınacak malzemelerin listesi:

Kuzu Şiş (kg): 329 TL

Kuzu Pirzola (kg): 350 TL

Dana Kıyma (kg): 300 TL

Şeftali (kg): 300 TL

Bütün Tavuk (kg): 120-170 TL arası

Kömür (3 kg) 75-80 TL

Yoğurt (820 gr.) 32.50 TL

10’lu Pide: 58 TL

Kola (2,5 Lt.): 23 TL

Red Label (1 Lt.): 230 TL

Yeni Rakı 70 Cl.: 180 TL

Efes Tombul: 25.90 TL

Kuru Soğan (kg): 22.90 TL

Salatalık (kg): 15.90 TL

Domates (kg): 19.90 TL

Sarma (kg): 7.50 TL

Marul (kg): 11 TL

Karpuz (kg) 5 TL

Bayramda tatlı da pahalı…