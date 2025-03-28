"Bayram sonrası konu yeniden ele alınacak"

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İrsen Küçük Ortaokulu’nda yaşanan “başörtüsü” krizi ile ilgili açıklama yaptı, çocuğun “başörtüsü” ile okula alınmamasını eleştirerek “Okul idaresinin belirlediği, kılık kıyafet kurallarına uymayan herhangi bir öğrenci için disiplin cezası verilmesi gerekmektedir” dedi. Çavuşoğlu, bayram sonrasında konunun tüm taraflarla birlikte yeniden ele alınacağını söyledi.

Yazılı açıklama yapan Çavuşoğlu, Disiplin Tüzüğü’nün geri çekildiğine yönelik Bakanlar Kurulu kararını anımsattı, dün Başbakan Ünal Üstel başkanlığında düzenlenen istişare toplantısına işaret ederek hükümetin sağduyulu bir yaklaşım sergileyerek çözüm üretme çabasında olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nın (KTOEÖS) uzlaşı girişimlerine olumsuz yaklaştığını iddia eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Bilindiği üzere öğrencilerin eğitim hakkı Anayasal bir güvence altındadır. KKTC Anayasası’nın 59. Maddelesine istinaden kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Her çocuk öğremin hakkına sahiptir. Yine Milli Eğitim Yasası’nın 9. Maddesi gereği zorunlu eğitim çağında her çocuğun yaş gruplarından kopmadan eğitim görmesi esastır. Dolayısıyla herhangi bir öğrencinin eğitim hakkının elinden alınması söz konusu değildir. Okul idaresinin belirlediği, kılık kıyafet kurallarına uymayan herhangi bir öğrenci için disiplin cezası verilmesi gerekmektedir. Kılık kıyafeti uygun olmayan herhangi bir öğrencinin disiplin cezası yerine eğitim hakkının elinden alınması hiçbir yasal mevzuata uymamaktadır.

Eğitimle ilgili hükümet vizyonunu eleştirilebilir, alınan kararlara tepki vererek grev hakkı kullanılabilir ancak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Daire Müdürü ve beraberindeki öğrencinin okula girişini engelleme hakkı kimseye tanınamaz.”

Çavuşoğlu, okula gönderilen Bakanlık yetkililerinin durumu yerinde gözlemlemek ve Başbakan Ünal Üstel’in başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısında alınan kararları bir kez daha açıklamak için görevlendirildiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Eğitimde kaosa yer yoktur, kurallar çerçevesinde hareket etmek zorundayız. Yetkililerin iyi niyetli çabalarına rağmen karşılaşılan bu tutum eğitim camiasına zarar vermektedir.”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği heyetinin de ortaya koyduğu rapora işaret eden Bakan Çavuşoğlu, “Bizim rehberimiz Anayasamız ve ilgili AİHM kararlarıdır, hukuktur, yargıdır. Bunun dışında farklı bir rehberimiz olamaz.” dedi.

Çavuşoğlu, hükümetin ve bakanlığın bu süreçte sağduyulu bir tavır sergilediğini ve çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirdiğini ifade ederek bayram sonrasında konunun tüm taraflarla birlikte yeniden ele alınacağını söyledi.

Çavuşoğlu, açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Milli Eğitim Bakanlığı olarak, çocuklarımızın eğitime erişiminin engellenmemesi gerektiği görüşündeyiz. O nedenle o öğrencilerimizin eğitim hakkını korumak için elimizden geleni yapmaktayız. Tüm tarafları, çocuklarımızın geleceğini düşünerek sorumlu ve sağduyulu bir şekilde hareket etmeye davet ediyorum.”