Baybars: “Ercan havaalanı sözleşmesinin ne aşamada olduğu açıklanmalı”

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nın istikrarlı ve ülkenin ihtiyacı doğrultusunda açıklama yapması; ötekileştirişi açıklama yapmaması gerektiğini kaydetti.

Toplumun yapabilecekler üzerinden değerlendirme yaptığını dile getiren Baybars, ülke için Ercan havalimanının kamu özel işbirliği açısından doğru bir hamle olduğunu belirtti.

İhale şartnamesi ve ek sözleşmelerle sıkıntıların bu noktaya geldiğini dile getiren Baybars, tekrardan Ercan havaalanına yapılan sözleşmenin ne aşamada olduğunun açıklanması gerektiğini kaydetti.

Ercan havaalanının bitmesi ile birlikte kategori yükselmesi olacağını dile getiren Baybars, havaalanında en önemli konuların özel güvenlik, polis ve gümrük görevlisi olduğunu belirtti.

Havaalanının çalıştırılması ve faaliyete başlaması için çalışmaların yapılıp yapılmadığını soran Baybars, smart binası ve Ercan kule ile ilgili yeni çalışmanın yapılıp yapılmadığını sordu.

Baybars, devletin de Ercan havaalanı ile ilgili yükümlülüklerini yapmadığını dile getirdi.

4.5 G konusunda yapılan ihalenin tam anlaşılmadığını dile getiren Baybars, bu konuda nasıl fiyatlandırma yapıldığının açıklanması gerektiğini kaydetti.

İnternet servis sağlayıcıları için ayrılan frekansın durumunun ne olduğunu soran Baybars, fiber altyapı olmaksızın 4 G’nin mümkün olamayacağının bilindiğini söyledi ve bu hizmetlerin nasıl yapılacağını sordu.

Mağusa limanı ile ilgili çıkılacak ihalenin de açıklanması gerektiğini dile getiren Baybars, Limanlar dairesinin güçlü bir iradeye sahip olması açısından hazır olan yasanın artık gündeme getirilmesi gerektiğini belirtti.

Posta Dairesinde de koli trafiğinin rahatlatılması gerektiğini dile getiren Baybars, Karayolları Dairesi’nin yetersizliğine değinerek, yol güvenliği açısından da nasıl bir önlem düşünüldüğünü kaydetti.

Yasal çalışmalarla ilgili bilgi almak istediğini dile getiren Baybars, elektrikli skoterlerin sokaklarda atılı görüldüğünü fakat şuanda kalktığının görüldüğünü söyleyerek, “nerden bir anda bu hizmet sunuldu ve bir andan hayal olup gitti mi” şeklinde konuştu.

Kaçak taşımacılıkla ilgili yasaya el atılması gerektiğini dile getiren Baybars, T izinleri konusunda da bilgi istedi.