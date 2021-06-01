Baybars: Çağ nüfus dengesi bozuluyor

İçişleri eski Bakanı, Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars, 5 ayda 2 bin 500 vatandaşlık verilmesinin çağ nüfus dengesini bozduğunu ifade etti, bu adımların başka ülkelerde kabul görmeyecek uygulamalar olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in 2 bin 500 kişiye vatandaşlık verildiğini yönündeki açıklamasını değerlendiren Ayşegül Baybars, iktidarın yurttaşlık meselesini tartışma konusu yaparak, oy uğuruna vaade dönüştürdüğünü söyledi.

“Elbette evlilik dolayısıyla verilen vatandaşlıklar doğal ve yasal haklardır” diyen Baybars, ancak çağ nüfus dengesini korumak için vatandaşlıklar belli bir kotada verilmesi gerektiğini anlattı.

Baybars, “Bu hükümetin herhangi bir politikası olmadığı gibi nüfus politikası da yok” dedi.

Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars ayrıca ülkede yaşanan ekonomik kriz, demokrasi ve ülke yönetimi konusundaki sıkıntılar, hükümetin vatandaşına verdiği değer, insanlara yaşattığı sıkıntılar nedeniyle zor günlerden geçildiğini söyledi.

Baybars, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin de yorumlarını da paylaştı.

Ortada hukuken araştırılıp incelenmesi gereken bir suç olduğuna işaret eden Baybars, 25 yıl önce işlenmiş fail-i meçhul bir cinayetin failinin bulunmasına yönelik yeni bir iddianın ve ifadelerin ortaya çıktığını, bu nedenle askıda olan soruşturmanın tekrardan canlandırılması gerektiğini ifade etti.