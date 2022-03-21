Baybars: “3 yıl önce vakit varken katkı koymadılar”
Baybars, görevde oldukları dönemde belediyeler reformuna ilişkin merkezi hükümetten kayyum atanmasını sağlayacak pozisyona koyacak bir çalışma yapmadıklarını vurguladı.
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Ayşe GÜLER
HP Milletvekili Ayşegül Baybars, yeni belediyeler oluşturulurken, bundan sonrasıyla ilgili ne olacağının çalışmada yer almadığını kaydetti.
Baybars, görevde oldukları dönemde belediyeler reformuna ilişkin merkezi hükümetten kayyum atanmasını sağlayacak pozisyona koyacak bir çalışma yapmadıklarını vurguladı.
UBP-HP döneminde çalışmayı Bakanlar Kurulu’na sunduklarını, bir konsensüs sağlayamadıklarını söyleyen Baybars, “3 yıl önce vakit varken katkı koymayanlar, seçim yasaklarına 1 ay kala gündeme getiriyorlar” dedi.
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Etiketler : meclis, ayşegül baybars