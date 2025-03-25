“Bavulla getirilen kara paraya %3, kayıtlı paraya %37 vergi”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin yasaya aykırı siyasi atamalar konusunda aylardır sessiz kaldığını belirterek, yetkililerin sorumluluktan kaçtığını vurguladı.

Barçın, “Her konuşmamda bu konuyu gündeme getiriyorum, ancak hükümet yetkilileri her seferinde ‘haftaya cevap vereceğiz’ diyerek konuyu geçiştiriyor. Yaklaşık bir ay önce, ‘araştırıp döneceğiz’ denildi, ancak hâlâ bir yanıt yok” ifadelerini kullandı.

Barçın, Din İşleri Dairesi Başkanı, Harita Dairesi Müdürü ve sosyal konutlarla ilgili atamaların yasaya aykırı olduğunu, Göçmenlik Dairesi Müdürlüğü’nün ise hâlâ boş olduğunu belirtti.

Bu atamaların yasaya uygun olduğunu söyleyebilecek tek bir yetkili çıkmıyor” diyen Barçın, bu durumun halkın siyasilere olan güvenini ciddi şekilde sarstığını dile getirdi.

Barçın, hükümetin gündeme getirdiği “Yurtdışındaki itibari paraların ekonomiye kazandırılması” olarak adlandırılan yasa tasarısının bir “kara para aklama yasa tasarısı” olduğunu söyledi.

Yeni düzenlemeye göre, yurtdışından getirilen nakit paranın bankaya yatırılması halinde sadece %3 vergi ödeneceğini hatırlatan Barçın, “Bu ülkede kazancını kayıt içinde beyan eden ve vergisini ödeyenler %37’ye varan vergi yüküyle karşı karşıya kalırken, bir kişi bavulla ülkeye kara para sokarsa sadece %3 vergi verecek ve onu da hemen değil, bir ay sonra ödeyecek” dedi.

Dahası, yasa tasarısına eklenen bir maddeyle, vergisini zamanında ödemeyenlere düzenli olarak af getirileceğini vurgulayan Barçın, “Hükümet, halkın sırtındaki vergi yükünü artırırken, kayıt dışı servet sahiplerine adeta ayrıcalık tanıyor. Bu düzenleme, adalet duygusunu ve kamu vicdanını zedeleyen bir uygulamadır” şeklinde konuştu.

Berova yine “çok şey söyledi” ama “hiçbir şey söylemedi”

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise Barçın’ın eleştirilerine yanıt vererek, önerilen yasa tasarısının suç gelirlerinin önlenmesine ilişkin yasaya aykırı olmadığını savundu.

Barçın’ın “kara para aklama” suçlamasının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Berova, “Yasanın amacı, yurtdışında bulunan paraların ülkeye getirilerek yatırımlara yönlendirilmesini sağlamaktır” dedi.

Berova, getirilen düzenlemeyle ülkeye giriş yapan nakit paranın bankalar üzerinden veya mevcut sistemle beyan edilerek gireceğini ifade etti.