‘Batık’ belediyeler borçlandırılıyor
Maaşları dahi ödemekte güçlük çeken Gazimağusa Belediyesi ile Büyükkonuk Belediyeleri yeniden borçlandırılıyor.
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Maaşları dahi ödemekte güçlük çeken Gazimağusa Belediyesi ile Büyükkonuk Belediyeleri yeniden borçlandırılıyor.
Resmi Gazete’de yayınlanan kararlara göre Büyükkonuk Belediyesi 1.400.000 TL, Gazimağusa Belediyesi ise 12.500.000 TL borçlanıyor. Söz konusu borçlanma Vakıflar Bankası’ndan gerçekleşecek.
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