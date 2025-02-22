Batı Taurus’ta fırtınamsı rüzgarın devam etmesi bekleniyor
Meteoroloji Dairesi’nden denizlerdeki duruma ilişkin yeni bir uyarı yapıldı.
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Meteoroloji Dairesi’nden denizlerdeki duruma ilişkin yeni bir uyarı yapıldı.
Açıklamada bölge denizlerinden batı Taurus’ta kuzey ve doğu yönlerden 8 kuvvetinde ve fırtına şeklinde esmekte olan rüzgarın zamanla etkisini azaltarak 7 kuvvetinde ve fırtınamsı rüzgar şeklinde devam etmesi beklendiği bildirildi.
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Etiketler : fırtına, Meteoroloji Dairesi