Batı Taurus’ta fırtınamsı rüzgarın devam etmesi bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden denizlerdeki duruma ilişkin yeni bir uyarı yapıldı.

Açıklamada bölge denizlerinden batı Taurus’ta kuzey ve doğu yönlerden 8 kuvvetinde ve fırtına şeklinde esmekte olan rüzgarın zamanla etkisini azaltarak 7 kuvvetinde ve fırtınamsı rüzgar şeklinde devam etmesi beklendiği bildirildi.