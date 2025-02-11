“Başvurana onay veriyoruz”

YENİDÜZEN’in sigortalar konusunda bugünkü manşeti Meclis’te konuşulmaya devam ediyor.

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı’nın Meclis gündemine taşıdığı konu hakkında Maliye Bakanı Özdemir Berova açıklama yaptı. Maliye Bakanı Berova, bu konu hakkında hem birliklerle , hem de acentecilercilerle birlikte toplantılar düzenlediklerini aktararak bu toplantıda her şeyin konuşulduğunu söyledi. Konunun şu anda Meclis komitesinde görüşüldüğünü aktaran Özdemir Berova, Sigortacılar Yasası’nın bir an önce Meclis Genel Kurulu’na sevki için çalışmalar başattıklarını ifade etti. “Yasa güncel haline gelmelidir” diyen Maliye Bakanı, Meclis’te başvuru için yapılması gereken prosedürleri anlattı.

“Genel Müdürü olmayan bir şirket ruhsat alması mümkün değildir” diyen Berova, “Yasal olarak yaptırım ne ise yapılıyor. Benim her şeye cevabım vardır. Bize başvuran, yasal gereklilikleri yerine getirenlere bizim bunları geri geçirmemiz doğru değil. Geri çevirirsek İyi İdare Yasası’na göre durumlarını engellemiş oluruz. Gereklilikleri yerine getirenlere izinler verilmiştir” şeklinde konuştu.

"Resmi izin verilmeyen şirket varsa, söyleyin imzalayım"

Sigorta şirketlerinin faaliyete geçebilmesi "resmi gazetede yayımlanma" yönündeki gerekliliği henüz yerine getirilmeyen şirketler olduğunu doğrulayan Berova, "Resmi izin verilmeyen şirket varsa söyleyin imzalayım" dedi.