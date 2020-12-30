Başsavcılık'ta 1 temaslı, personele test

Başsavcılık'ta çalışan bir personelin birinci derece yakınının PCR testinin pozitif çıkması üzerine çalışan 'temaslı' olarak karantinaya alındı.

Başsavcılık İdare Amiri Kazım Öğmen, YENİDÜZEN’e verdiği bilgide; çalışanın bu hafta hiç işe gelmediği ancak bugün tedbir amaçlı yaklaşık 55 kişiye PCR testi yapıldığını söyledi.

Öğmen, ilgili bölümde her hangi bir temaslı olmadığını PCR test sonuçlarının beklediğini ifade etti.