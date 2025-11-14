Başsavcılık bütçesi oy birliği ile Komite’den geçti...

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 421 Milyon 451 Bin TL’lik Hukuk Dairesi’nin (Başsavcılık) bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

Görüşmede ilk olarak Başsavcı Yardımcısı Ahmet Varol söz aldı.

Başsavcı Yardımcısı Ahmet Varol, Daire’de şu an tek bir RHA araç olduğunu belirterek, bu yıl ihaleye çıkılarak araç alınacağını söyledi.

Gelecek yıl Girne Savcılık binasında bir genişletme ihtiyacı olduğunu aktaran Varol, Lefke’de bir odada Savcılık hizmeti verildiğini ve bunun sıkıntı yarattığını anlattı.

Personel eksikliğinin giderilmesi beklentilerini de dile getiren Varol, şu anki toplam kadro sayısının 42 olduğunu belirtti. Bu kadro ile savcıların görev ifa ettiği dava dosyası sayılarını paylaşan Varol, 2025’te on aylık süreçte dava sayılarındaki artışa dikkat çekti.

Varol, milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, reçete soruşturmasının akıbetinin ne olduğunu, “Jet Raporu” ile ilgili somut bir gelişme olup olmadığını ve sahte diploma soruşturmasında gelinen aşamayı sordu. Taşınmaz Mal Komisyonu için süreçlerin çok uzadığını ifade eden Solyalı, bunun nasıl hızlandırılabileceği sorusunu da yöneltti.

Varol: "Reçete soruşturmasında Başsavcılığa iki doktor ve iki eczacı aleyhine dosya geldi...inceleme başlatıldı"

Varol, reçete soruşturması ile ilgili olarak şu an itibarı ile Başsavcılığa iki doktor ve iki eczacı aleyhine dosya geldiğini belirtti. Bu konuda alınacak 40 bin ifadenin şu an 12 bin civarına düştüğü bilgisinin kendilerine aktarıldığını belirten Varol, kendilerine gelen toplam dört dosya ile ilgili kendilerinin incelemeyi başlattıklarını söyledi.

Varol, Jet Raporu ile ilgili kendilerinin geçmiş dönemde de polise eksikliklerle ilgili yazı yazdıklarını belirterek, bu eksiklikler tamamlanırsa herhangi bir kişiye dava açılabileceğini belirtti.

“Serdal Gündüz’ün davası bittikten sonra diğer dosyaların da önü açıldı"

“Sahte diploma olayı ile ilgili olarak polisin yaptığı birçok dosya bize gönderildi.” diyen Varol, bunların tümünün KSTU Genel Sekreteri ve okulun hissedarlarından Serdal Gündüz davasının neticelendirilmesi ile bağlantılı olduğunu belirtti. Serdal Gündüz’ün davası bittikten sonra diğer dosyaların da önünün açıldığını kaydetti.

Varol, Taşınmaz Mal Komisyonu ile ilgili soruya, Başsavcılık’ta Taşınmaz Mal Komisyonu’na ilişkin üç savcı görevlendirildiği ve bu üç savcının, içinde yeterli belgeleri olan tüm müracaatlara görüş yazdığı yanıtını verdi.

Varol, MİK’teki tutuklamalarla ilgili soruya, polis soruşturmayı tamamlayıp belgeleri kendilerine getirdikten sonra yanıt verebileceğini belirtti.

CTP Milletvekili Sami Özuslu’nun beş Kıbrıslı Rum’un tutukluluğuna ilişkin sorusuna Varol, bu kişilerle ilgili verilen tutukluluk kararının Mahkeme tarafından verildiği ve Savcılığın bunda bir etkisi olmadığı yanıtını verdi.

Konuşmaların ardından 421 Milyon 451 Bin TL’lik Başsavcılık bütçesi oy birliği ile kabul edildi.