Başpiskopos Yeorgios İstanbul’da

Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios Fener Patriği Bartholomeos’a Fener Patrikhanesinin sözde “ekümenik haklarını tanıdığını, bu hakların tesisine ve Ortodoks Kiliselerinin birliğine katkı koymak” istediğini söyledi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler Yeorgios’un Başpiskopos seçildikten sonraki ilk yurtdışı ziyaretini 6 gün sürecek İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi’ne gerçekleştirmekte olduğunu haber verdi.

Habere göre, ziyaretinin dünkü ilk gününde Patrik Bartholomeos’a “Ortodoksluğun ruhani merkezi” olarak nitelediği Patrikhane’nin sözde “ekümenik haklarını” tanıdığını, ziyaret sebebinin bu olduğunu, bu hakların tesisine ve Ortodoks kiliselerinin birliğine katkı koymak istediğini belirten Yeorgios “Kıbrıs kilisesi her zaman yanınızda olacak, biliniz” dedi.

Yeorgios “kentlerin kralı” diye nitelediği İstanbul ziyareti ve Fener Rum Patrikhanesi’nin giriş kapısından geçmesi nedeniyle “kalbinin dini ve milli duygularla coştuğunu” da söyledi.

Fener Patriği Bartholomeos ise Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğuna Yeorgios’un seçilmesinin Rum kilisesi ve bütün ortodoksluk için ilahi bir hediye ve nimet, Fener Patrikhanesi için de “iki kilisenin (Fener Rum ve Rum Ortodoks) kutsanmış birlikteliğinin devamının garantisi olduğunu” söyledi.

Politis haberi “Başpiskopos… Ekümenik Patrikhanede Sıcak Karşılama” ve Haravgi “Kıbrıs Kilisesi Bartholomeos’un Yanında… Başpiskopos Yeorios Fener’de Ekümenik Patrik İle Görüştü” başlığıyla aktardı.