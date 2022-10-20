Başpiskopos II.Hrisostomos'un sağlık durumu stabil

Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II.Hriostomos’un, sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Alithia gazetesine göre, II.Hrisostomos’un özel doktoru Yosif Kasios, güneydeki Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Başpiskoposun çevresiyle iletişimde bulunduğunu ve görevini icra ettiğini söyledi.

II.Hrisostomos’un sağlık durumunun kötüleşmesinin, kolon kanserinden kaynaklanan metastaz sonrasında normal bir gelişme olduğunu söyleyen Kasios, Hrisostomos’un durumunun daha fazla kötüleşmediğini, bir haftadan beri stabil ve keyfinin yerinde olduğunu belirtti.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpantelas’ın dün Başpiskopos II.Hrisostomos’u ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldığını yazdı.