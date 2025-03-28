“Baskı yapmadık, sohbet ettik”

Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, İrsen Küçük Ortaokulu'nda yaşanan “başörtüsü” krizi ile ilgili açıklama yaptı, okul müdürüne baskı yapıldığı yönünde haberleri “çarpıtma” olarak nitelendirdi, sohbet ettiklerini iddia etti.

Yazılı açıklama yapan Müsteşar Aytunç Şirket, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bazı basın yaygın organlarında ve sendika açıklamalarında İrsen Küçük Ortaokulu’nda bugün yaşanan durumun çarpıtıldığını büyük bir üzüntüyle takip etmiş bulunmaktayız. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, durumu yerinde gözlemlemek amacıyla sabah okula görevlendirilmiştir. Öğrencinin başörtüsü ile geldiği için okula alınmadığı tespit edilmiştir. Okulda bulunan bakanlık yetkilileri, çocuğun okula alınmasını talep etmişlerdir ancak KTOEÖS Yönetim Kurulu üyeleri ve bazı öğretmenler tarafından reddedilmiştir. Bunun üzerine Bakanlık yetkilileri, okul müdürü ile sohbet ederek, yaşanan durumu ele alıp istişare etmiştir.

Ardından sendika yetkilileri, bir grup öğretmen ve basınla birlikte okul müdürünün odasına baskın yapar şekilde bağırarak girmişlerdir. Sendika üyeleri, bakanlık yetkililerini odadan yetkisiz bir şekilde çıkarmaya çalışmıştır.

Bunun üzerine bakanlık yetkilileri ve sendika yetkilileri arasında yaşanan gerginlik esnasında okul müdürü fenalaşmıştır. Dolayısıyla bazı basın yayın organlarının ve sendikanın yapmış olduğu açıklamanın tamamen asılsız olduğunu bakanlık yetkililerinin hiçbir şekilde baskı veya müdahale eyleminde bulunmadığını aksine müdür odasında, bakanlık yetkilileriyle müdürün sohbet ederek istişare ettiklerini kamuoyuna saygıyla duyururuz.”