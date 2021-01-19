Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları hakkında yazılı açıklama yaparak “baskı ile müdahale edilerek kararlarda değişiklik yapılmasının” kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Açıklamada, pandemiyle mücadelede bilimsel zeminde kararlar üretme görevi olan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin itibarsızlaştırılması” ve üretilen tedbir kararlarına ve komiteye güvenin sarsılmasının halk sağlığı açısından endişe verici olduğu ifade edildi.

“Yerel bulaşın devam ettiği ülkemizde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından hastalığın yaygınlığına uygun olarak alınan tedbir karalarının tam anlamıyla hayata geçirilmesi için gerekli denetim ve düzenlemelerin yetkililer tarafından yapılmaması sonucu yeterince etkili olamadığı ortadadır” denilen açıklama şöyle sürdü:

“Buna karşın artan vakalar karşısında giderek daha sıkı tedbir kararları üretmek durumunda kalan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarına baskı ile müdahale edilerek kararlarda değişiklik yapılması kabul edilemez”

Açıklamada, gelinen aşamada, yerel bulaşın kontrolü için yeniden kapanmanın gündeme gelmesinin sorumlusunun, “ülkenin sağlık kapasitesinde ihtiyaç duyulan gelişimi hayata geçiremeyen ve tedbir kararları ile ilgili gerekli denetim ve düzenlemeleri yapamayan” yönetim olduğu söylendi.