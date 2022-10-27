Başkasının hesabından para çekti, tutuklandı

“Evrak Sahteleme” ve “Bir Belgede Adı Geçen Şahsın Kimliğine Bürünme” suçlarından tutuklanan zanlı S.D.A. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Mustafa Sensev, 24 Ekim tarihinde, Gönyeli Ziraat Bankası Şubesinde, zanlının bankadan para çekme amacıyla banka görevlilerine Muhammed Hashi Farah isimli şahsın pasaportunu verip kendisini Muhammed olarak tanıttığını ve para çekme makbuzuna kendi yerine Muhammed adına imza atmak suretiyle evrak sahtelediğini söyledi.

Polis, aynı tarihte meseleye konu Ziraat Bankası para çekme makbuzunun emare zapt edildiğini ve zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, ilerde davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.