Başkasının çantasındaki parayı çaldı

Lefkoşa Surlar içinde faaliyet gösteren bir kıraathanede başkasının çantasındaki 300 Euro ve 3 bin TL'yi çalan zanlı M.B.G. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ali Yeşildal, mahkemede olayın detaylarını anlattı. Yeşildal, zanlı M.B.G’nin 4 Temmuz 2023 tarihinde saat 04.00 sıralarında Lefkoşa’daki Surlar içi bölgesinde gösteren kıraathane içerisinde, Y.P’nin bırakmış olduğu çanta içerisinde bulunan 300 Euro ve 3 bin TL'yi çaldığını aktardı.

Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının incelenen kamera görüntülerinden tespit edildiğini ve 8 Temmuz 2023 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis zanlının akabinde suçunu itiraf ettiğini ve alınan ifadesinin teyit tekzip edileceğini bu bağlamda soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.