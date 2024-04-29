Başkasına ait olan bir şeyin sizde olması mümkün mü?

Famagusta New Museum, çok dilli "Kayıp Anılar" (Lost & Found) platformunun başlatıldığını duyurdu.

İngilizce, Yunanca ve Türkçe olarak kullanıma sunulan yenilikçi "Kayıp Anılar" platformunun sosyal medyadan yapılan duyurulardan şimdiden yankı yarattığı belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre bu dijital depo, 1974 olayları ve sonrasında hayatları bu dönemde büyük ölçüde değişen bireyler için güvenli bir alan sağlamak adına yaratıldı.

"Kayıp Anılar" platformu, toplumu Temmuz 1974 olaylarının ardından ‘yeni’ evlerinde veya başka yerlerde buldukları nesnelerin görüntülerini paylaşmaya davet ediyor.

Bu nesneler bulunmuş veya farklı bir yolla edinilmiş olabilir. Famagusta New Museum, bu platform aracılığı ile nesnelerin potansiyel sahiplerine ulaşmasına katkı koyacak.

Famagusta New Museum yetkilileri, "Biz FNM olarak, bireylerin evlerinde buldukları veya başka yerlerden edindikleri nesnelerin görüntülerini yüklemeleri için güvenli bir ortam sunma misyonundayız," dedi. "Amacımız, bu nesnelerin izlenmesini ve takibini kolaylaştırmak, onların eşlik eden hikayeleri ile birlikte sahiplerine ulaştırmaktır. Bu platformu, kayıp ve buluntu eşyaların dijital olarak korunmasıyla güven ve anlayışı teşvik eden bir araç olarak görüyoruz” diye belirtildi.

Katılmak isteyen bireylerin, paylaşmak istedikleri veya aradıkları eşya hakkında ilgili detayları platformda sağlanan formu doldururarak bilgi sağlayabilecekleri açıklandı.

Daha fazla bilgi ve platforma erişmek için lütfen https://famagustanewmuseum.com/tr/lost-found/ adresini ziyaret edin.