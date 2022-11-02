Başkasına ait 550 bin TL limitli kartla casino ve gece kulüplerinde harcama yapan zanlılara ek tutukluluk

Buldukları kredi kartı ile 1 ay casino ve gece kulüplerinde harcama yapan zanlılar C.Ö, O.K, 16 yaşındaki M.K ve E.B.O bugün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, 25.08.2022-28.10.2022 tarihleri arasında zanlı C.Ö’nün Bafra Gıda Ltd. adına 550 bin TL limitli kredi kartını çalarak, zanlı O.K ile birlikte casino ve gece kulüplerinde kullandığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, iki zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlılar M.K ve E.B.O’nun da diğer iki zanlıyla birlikte gece kulübüne gittiklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, kart sahibinin söz konusu kredi kartını, market alışverişi yapması için 16 yaşındaki M.K’ya verdiğini ve M.K’nın kartı iade etmediğinin belirlendiğini anlattı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, kredi kartıyla yapılan 75 harcamanın araştırılacağına, söz konusu kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiği ayrıca konu ile ilgili alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlıların 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.