Başkanlık seçimleriyle ilgili oy pusulası hazır

Kıbrıs’ın güneyinde ilk turu 5 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinin oy pusulasının hazır olduğu haber verildi.

Yapılan son kontrollerin ardından, oy pusulasının örneğinin dün Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Kostas Konstantinu tarafından kamuoyuna açıklandığını yazan Alithia gazetesi, Konstantinu’nun, oy pusulasının daha sonra devlet matbaasında basıma gönderileceğini belirttiğini iletti.

Yasaya göre, oy pusulasında ilk önce alfabetik sıraya göre parti adaylarının isimlerinin, daha sonra yine alfabetik sıraya göre bağımsız adayların isimlerinin yer aldığını belirten Konstantinu, oy pusulasında 14 adayın yer aldığını ve oy pusulasının boyutunun teknik kısıtlamalardan ötürü bir öncekilerle aynı olduğunu ifade etti.

Konstantinu, tüm adayların oy pusulasına sığabilmesi için, her adayın olduğu sütunun genişliğinin daraltıldığını sözlerine ekledi.