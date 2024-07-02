“Başka Ardalar Ölmesin” sloganı ile 10. Kite Surf Etkinliği gerçekleştirildi

Dokuz yıl önce uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan Arda Erkan, gelenekselleştirilen Kite Surf etkinliğinin 10’uncusu ile 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde Heaven Surf House – Lefke - Yedidalga’da anıldı.

Arda Erkan anısına düzenlenen etkinlik, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Arda Erkan'ın ailesi tarafından organize ediliyor.

Heaven Surf Team'in de paydaş olduğu bu anlamlı anma etkinliği, Lefke – Yedidalga’da bulunan Heaven Surf House’da gerçekleştirildi.

Arda Erkan'ın ailesi, “ 9 yıl önce uyuşturucu tacirlerine kurban verdikleri ve uyuşturucu ile mücadelede sembol olan Arda'yı yaşatmaya devam edeceklerini, komisyonla birlikte uyuşturucu ile mücadele konusunda ortak çalışmalar yapacaklarını ve bu etkinliğin toplumu bilinçlendirme ve uyuşturucu ile mücadelede farkındalık yaratmak amacını taşıdığını” söylediler.Ayrıca Heaven Surf House sahibi Uğur Sayılır’a bu etkinliğe her yıl ev sahipliği yaparak büyük bir katkı koymasından dolayı ve katılan tüm kıte sörfcülere Arda’nın her zaman yanında oldukları için teşekkür ettiler.

Etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür sertifikaları

ARDA ailesi ve UMK başkanı Teyfide Tremeşeli ve komisyon koordinatörü Reyfet Abdu tarafından takdim edildi.