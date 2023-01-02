Basın-Sen'den tepki: "Kanallar TÜRKSAT ile karşı karşıya bırakıldı"

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), “Kanal Sim’e yayın mecrası bırakılmaması ve TÜRKSAT’taki yayınlarını sonlandırılmasının hükümetin özgür medyayı susturma operasyonu olduğunu” belirtti.

Sendika Başkanı Ali Kişmir, açıklamasında, karasal yayınların kanalların elinden alınarak 4G ve 5G’de kullanılmak üzere GSM operatörlerine tahsis edildiğini ve yeni bir yayıncılık mecrası yaratılacağını sözü verildiğini ancak bu sözün tutulmadığını söyledi.

Kişmir, yeni bir mecra yaratılana kadar Kuzey Kıbrıs’ta yayın yapan televizyon kanallarının TÜRKSAT uydu bedellerinin devlet tarafından ödeneceği de taahhüt edildiğini ancak 1 Eylül tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile uydu katkı paylarında azaltmaya gidildiğini ve kanallar ile TÜRKSAT’ın karşı karşıya bırakıldığını savundu.

"Özgür yayıncılığa darbe vurmak adına atılan bu adım kabul edilebilir değildir”

Kişmir, “Kanalları TÜRKSAT’a büyük meblağlar ödemekle karşı karşıya bırakan hükümetin demokrasinin ve çok sesliliğin olmazsa olmazı olan özgür yayıncılığa darbe vurmak adına attığı bu adım kabul edilebilir olmamakla birlikte, kendine muhalif olan tüm sesleri kısma girişimi de faşizmden başka bir şey değildir” dedi.

Kişmir, yayınlarına dijital platformlarda, kesintisiz bir şekilde devam eden Kanal Sim emekçileri yalnız olmadığını, onların kısılmak istenen sesinin, herkesin sesi olduğunu söyledi.