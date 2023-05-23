Basın-Sen'den Sidal'a destek

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), sokağındaki iki alkollü şahsı sessiz olmaları için uyaran ve ekmek bıçağıyla tehdit edilen sendika üyeleri Özgür Gazete Muhabiri Kadir Sidal'ın yanında olduklarını belirterek, şahısların herhangi bir ceza ya da yaptırıma tabi tutulmamasını eleştirdi.

Basın-Sen Örgütlenme Sekreteri Növber Gürtay'ın yaptığı açıklamada, hükümet, polis örgütü, savcılık ve söz konusu şahısların işvereni de eleştirilerek, “Basın emekçisi Kadir Sidal, sokağındaki iki alkollü şehir eşkıyasını, 7 aylık bebeğini korkutmaları ve uyandırmaları sonrası sadece sessiz olmaları konusunda uyardığı için canından olacaktı” denildi.

Şahısların, Sidal’ın oturduğu apartmana ekmek bıçağıyla geldiği için polise haber vererek, eşini ve çocuğunu odaya kilitlemek zorunda kaldığına dikkat çekilen açıklamada, Sidal’ın, söz konusu şahısların evine girmesi riski karşısında, ailesini korumak için evinden çıkmak zorunda kalarak, ölümle burun buruna geldiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu saatten sonra normal ülkelerde olması gereken şey; bu iki saldırganın tutuklanması, hemen Mahkemeye çıkartılması ve cezalarının verilip ülkeden deport edilmesiydi ama öyle olmadı.

Henüz bir hafta önce adaya gelmiş olan bu kişiler, çalıştıkları Rota Reklam adlı iş yeri sahibi tarafından adeta korumaya alındı, poliste tutuklu kalmaları engellendi, ertesi gün de iş başı yaptırıldı.

Bu rezalete ne İçişleri Bakanı, ne de sorumlu hükümet ses çıkarmazken, Sidal ertesi gün aynı kişileri kapısında buldu.”

"Bir kişinin deport edilmesi için bıçağın birinin bedenine saplanması mı gerekir?" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Basın-sen olarak, yaşanan olayın tarafı ve üyemiz Kadir Sidal'ın yanında, bu toplumun huzurunu ve can güvenliğini tehdit edenlere meydan verenlerin karşısında olduğumuzu belirtir ve herkesi hem bulunduğu makamın gereği olan görevini yapmaya hem de topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırırız. Olayın peşini bırakmayacak, takipçisi olacak ve bu konuda hukuksal bir mücadele başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine getiririz.”

“Can güvenliğimiz yok”