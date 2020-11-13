Basın-Sen'den “Onlar piknikte biz alanda” eylemine destek

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), 15 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek “Onlar piknikte biz alanda” eylemi desteklediğini açıkladı.

Basın-Sen Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Maraş konusunda atılmaya çalışılan adımların, Kıbrıslı Türkleri “yeni BM Güvenlik Konseyi Kararları ile karşı karşıya bırakacağı” görüşü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Uluslararası hukuka aykırı olan bu adımları kabul edebilmemiz mümkün değildir. Kıbrıslı Türklerin toplumsal haklarının piknik masalarında değil uluslararası hukuk çerçevesinde kurulan masalarda aranması gerektiği bilincinden yoksun bu zihniyete karşı tepki göstermek her bir insanımızın ve örgütümüzün en asli görevleri arasındadır.”