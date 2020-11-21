Basın-Sen'den KIB-TEK ve basın çalışanlarına destek

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, dün yaşanan doğal afet sonrası Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu(Kıb-Tek) ve basın emekçilerinin yaptığı işin öneminin bir kez daha görüldüğünü kaydetti.

Basın-Sen Başkanı Kişmir yayınladığı bildiride, “Olumsuz hava koşullarının devam ettiği ülkemizde, soğuk, fırtına ve yağmur demeden her birimizin evine enerji gelmesi için dünden itibaren aralıksız çalışan KIB-TEK emekçilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Toplum olarak KIB-TEK emekçilerinin ne kadar riskli bir iş yaptıklarına ve böyle günlerde ülkemiz için ne kadar önemleri olduklarına bir kez daha şahit olduk. Aynı şekilde yaşanan tüm olaylardan toplumumuzu haberdar etmek için dünden itibaren çalışan basın emekçilerini ve şu anda sahada olan tüm insanlarımızı selamlıyoruz ve dikkatli olmalarını istiyoruz” dedi.