Basın Sen: Yasalar geri çekilmediği sürece hiçbir adım kazanım değil

Basın-Sen, Ceza Yasası’ndaki değişikliklerin sadece gazetecilerin temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayacağı algısının yanlış olduğunu söyledi, tüm toplumun temel hak ve özgürlüklerini kısıtlamaya yönelik bir adım atılarak, Türkiye’de gibi dikta bir rejim yaratmak olduğu ifade etti.

Yazılı açıklama yapan Basın-Sen, bu bağlamda yapılan eylemlerin askıya alınmaması, artarak devam etmesine vurgu yaptı.

İlgili yasaların komiteden çekilmediği sürece hiçbir adımın kazanım olmadığını dile getiren sendika,

“İfade özgürlüğü onurumuzdur, asla tartıştırmayız! İradem özgürlüktür” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklama şöyle: Ceza Yasası’ndaki değişikliklerin sadece gazetecilerin temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayacağı algısı hem çok yanlıştır hem de büyük bir tehlikenin habercisidir. Hedeflenen bu yasal değişiklikler tüm toplumun temel hak ve özgürlüklerini kısıtlamaya yönelik bir adım olmakla birlikte amaçlanın tıpkı Türkiye’de olduğu gibi dikta bir rejim yaratmak olduğu da açık bir şekilde görülmektedir. Bu bağlamda özgürlüklerimiz için yapılan eylemleri önemli görüyor, destek veriyor ve bu eylemlerin askıya alınması gerektiğini değil artarak devam etmesi gerektiğini savunuyoruz. Çünkü ortaya çıkan sonuç bir kazanım değil bir ertelemedir. Yasalar komiteden çekilmediği sürece hiçbir adım bizler için kazanım da değildir. Ortaya çıkan sonuç bir müzakere yöntemidir ve müzakere demek mutlak sonuca ulaşmak demektir. Biz yasaların geri çekilmesini talep ederken ve beklerken, yasal değişiklikler için ortak komite kurulması, bu yasal değişikliklerin mutlak olarak uzlaşıyla veya uzlaşı olmadan meclise geleceğinin habercisidir. Çünkü müzakerelerin çökmesi de bir sonuçtur, orta yolun bulunması da! Sendikamız adına düşünce ve ifade özgürlüğü konusu tartışmaya açık değildir. Hiçbir kesim ile de bu konuları asla tartışmayacağız ve asla müzakere etmeyeceğiz. Tıpkı Bilişim Yasası’nda olduğu gibi kucağımıza sözde uzlaşı ile bir yasal değişiklik bırakılmak istenmektedir. Buna müsaade etmemiz ve ortak olmamız söz konusu değildir. Toplumsal her olayda sokakta olan ve ses veren sendikamız, bu konuda da yarım kalmayacak mücadeleyi sürdürmeye devam edecektir. Kısa süre içerisinde bizlerle aynı düşünceleri paylaşan paydaş örgütlerimizle temas edip bu kavganın çıtasını en yukarılara çekeceğiz. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ONURUMUZDUR, ASLA TARTIŞTIRMAYIZ! İRADEM ÖZGÜRLÜKTÜR! BASIN-SEN Yönetim Kurulu