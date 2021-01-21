Basın-Sen Tatar'a dava açtı

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, gazeteci Esra Aygın’ın kendisine yönelttiği eleştiriye karşı Aygın’a hakaret ettiğini öne sürdüğü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a zem kadih davası açtıklarını duyurdu.

Kişmir, Basın-Sen’in ifade ve düşünce özgürlüğüne karşı yapılan her saldırının karşısında olduğunu belirterek, bu özgürlükleri tehdit edenlere karşı mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Kamuoyunu süreçten haberdar edeceklerini bildiren Kişmir, Esra Aygın’ın yanında olduklarını ifade etti.