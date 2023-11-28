BASIN-SEN: “Tarikatlar, gazeteci Ayşemden Akın’a dava açtı”

Basın Emekçileri Sendikası, gazetecilere yönelik susturma çabalarına bir yenisinin daha eklendiğini açıklayarak, gazeteci Ayşemden Akın’a tarikatlar tarafından dava açıldığını duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, “Ayşemden Akın’ın ve Bugün Kıbrıs’ın araştırmacı gazetecilik örneği olan haberinin altına sendika olarak imzamızı koyuyoruz” denildi, “Bu süreçte Gazeteci Ayşemden Akın ile omuz omuza olduğumuzun ve gerek gerici tarikatların gerekse de onlara güç veren makamların karşısında durduğumuzu kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz” vurgusu yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gerici Yapılanmaların Gazetecilere Karşı Yıldırma Politikalarına Geçit Yok!

Ülkemizde gerçekleri yazan ve ortaya çıkaran, yani işini layıkıyla yapan gazetecilere yönelik susturma çabalarına bir yenisi daha eklendi. Gazeteci Ayşemden Akın’a, küçük yaştaki çocukları açıkça istismar eden gerici tarikatları ifşa etmesinden dolayı o tarikatlar tarafından dava açılmış durumda.

Bu ülkedeki düzenden, sistemden ve adına “devlet” denen yapıdan güç alan bu gerici yapılanmalar şunu bilmelidir ki, onların kökünü kazımak biz ilerici, laik ve çağdaş insanların en asli görevleri arasında yer almaktadır. Ayşemden Akın’ın ve Bugün Kıbrıs’ın araştırmacı gazetecilik örneği olan haberinin altına sendika olarak imzamızı koyuyoruz. Bu tür gerici ve yobaz yapılanmaları Kıbrıslı Türk halkı hiç bir zaman sahiplenmemiş ve ülkemizde gerçekleştirdiği faaliyetlere karşı durmuştur.

Bu süreçte Gazeteci Ayşemden Akın ile omuz omuza olduğumuzun ve gerek gerici tarikatların gerekse de onlara güç veren makamların karşısında durduğumuzu kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz."