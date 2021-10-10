Basın - Sen: “Şiddetle kınıyoruz, yasal süreci başlatacağız”

Basın-Sen, Başkan Ali Kişmir’in Türkiye’ye alınmayarak sınır dışı edilmesiyle ilgili gerekli yasal süreci başlatacağını duyurdu, yaşananların, Türkiye'deki demokrasi ve ifade özgürlüğü açısından son derece talihsiz ve kabul edilemez olduğunu vurguladı. Basın-Sen Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Serkan Soyalan imzalı açıklamada, “İnsan haklarına ve ifade özgürlüğüne karşı yapılan tüm sindirme operasyonlarını şiddetle kınıyoruz” denildi.

Basın-Sen’in açıklaması şöyle:

“Türkiye'de her geçen gün yükselen faşizmin ayak sesleri Kıbrıslıtürkler üzerinde de kendini hissettirmeye devam ediyor.

Araştırmacı Yazar Ahmet Cavit An ve Akademisyen Ali Bizden'den sonra bu kez de sendikamız Genel Başkanı Ali Kişmir, 'güvenlik' gerekçe gösterilerek Türkiye'ye alınmadı.

Basın örgütlerinin yer aldığı uluslararası bir toplantıya katılmak üzere İstanbul aktarmalı olarak Hırvatistan'a giden Ali Kişmir, ülkeye dönüş yolunda İstanbul Havalimanı'nda PCR testi yaptırmak için alana giriş yapmak isterken göz altına alındı. Kişmir'in kimliğine el konuldu ve kendisine Türkiye'ye girişinin yasak olduğu söylenerek, 'Kabul Edilmeyen Yolcular Odası'na alındı.

Burada parmak izleri alınan, sabıkalı tarzı fotoğrafları çekilen ve kimliğine el konulan Kişmir'e bir sonraki uçuşa kadar burada bekleyeceği söylendi.

Kişmir'e imzalatılan belgede ne kadar süreyle Türkiye'ye giriş yapamayacağı belirtilmezken, 60 gün içinde de bu karara itiraz edebileceği bilgisi verildi ve Kişmir ilk uçakla sınır dışı edildi.

Basın-sen olarak öncelikle gerekli yasal süreci başlatacağımızı kamuoyuna duyururuz. Yaşananların, Türkiye'deki demokrasi ve ifade özgürlüğü açısından son derece talihsiz ve kabul edilemez olduğunu da vurgulamak isteriz.

İnsan haklarına ve ifade özgürlüğüne karşı yapılan tüm sindirme operasyonlarını şiddetle kınıyoruz.”