Basın-Sen: “İfade, düşünce ve basın özgürlüğü hakkını engelleyen her türlü sınırlamaya son verilmeli”

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Örgütlenme Sekreteri Növber Gürtay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “İşçi kadınların mücadele mirasının bilincinde, enternasyonal mücadele ve dayanışma günü olan 8 Mart’ı karşılıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Mesajında, BASIN-SEN’in taleplerine de yer veren Gürtay, ifade, düşünce ve basın özgürlüğü hakkını engelleyen her türlü sınırlamaya son verilmesi, insanca yaşayacak bir maaş için özel ve kamudaki maaşlara ek zam yapılması, eşit işe eşit ücret ödenmesi ve sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması gerektiğini belirtti.

Gürtay, “Emekçi kadınlara her yerde eşitsizliği, sömürüyü, baskıyı, savaşı ve mülteciliği dayatanlara, aile içindeki ‘makbul kadınlık’ görevlerini hatırlatanlara, kadına toplumun eşit bireyi olarak değil erkeğin ‘tamamlayıcısı’ olma misyonu biçenlere, boşanmayı zorlaştıranlara, hakları kısıtlayıp hayatları zindan edenlere, haberimize, köşemize, ifademize müdahale etmeye ‘cüret’ edenlere karşı bu yıl da haklarımızı savunacağımızı ve insanca yaşamak istediğimizi hatırlatırız” ifadelerini kullandı.

“Ne düşündüğümüzü ifade etmek, bilgi paylaşmak, gazetecilik yapmak ve dünyanın daha yaşanabilir bir yer olmasını istemek en temel hakkımız” diyen Gürtay, bu düşünceleri ifade ederken yönetenlerle aynı fikirde olmak zorunda olmadıklarını belirtti.

Bu hakkı korku duymadan ve hukuka aykırı müdahalelere karşı durarak, barışçıl yollarla dile getirmeye devam edeceklerini kaydeden Gürtay, taleplerini şöyle sıraladı:

“Her yıl olduğu gibi bu yıl da taleplerimizi sıralıyoruz: İfade, düşünce ve basın özgürlüğü hakkını engelleyen her türlü sınırlamaya son verilsin. İnsanca yaşayacak bir maaş için özel ve kamudaki maaşlara ek zam yapılsın. Eşit işe eşit ücret ödensin, sendikasız çalıştırılmak yasaklansın. Fiyat artışları, elektrik, su, gaz, telefon ve internet faturalarına yapılan zamlar geri alınsın. Faturaları ödeyecek geliri olmayan ailelerin fatura ödemeleri iptal edilsin. Kadın istihdamının önündeki tüm engeller kaldırılsın. Güvencesiz çalıştırılmaya son verilsin, işten atılmalar yasaklansın. Ücretsiz kreş, hasta ve yaşlı bakım merkezleri yerelde ve merkezde planlı bir şekilde yaygınlaştırılsın. Emekçi kadınların üzerindeki yükler azaltılsın. Emzirme odaları oluşturulsun, emekçi annelerin süt izni hakkından taviz verilmesin. Ebeveynlik izni yasallaşsın. Ayrımcılığın, tacizin, tecavüzün, istismarın, kadın cinayetlerinin ve mobbingin önüne geçilsin. Her bölgeye sığınma evi açılsın. Sınırlar kaldırılsın, barış ortamı sağlansın. Bir insanlık suçu olan seks köleliğine son verilsin”