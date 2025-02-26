Basın-Sen: “Gazetecilere görev yaparken baskı altına alınamaz, susturulamaz”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), “eşek katliamı” davasına ilişkin haber takibi yapan gazetecilere yönelik olayda adı geçen bir zanlı belediye meclisi üyesi tarafından tehditkâr sözler sarf edildiğini belirterek, “Basın özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına ve gazetecilerin can güvenliğine dönük kabul edilemez bir saldırıdır” açıklamasında bulundu.

Basın-Sen, yazılı açıklamasında, “Basın emekçileri, tehditler karşısında yalnız değildir” ifadelerini kullandı ve gazeteci meslektaşlarla her daim dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

“Gazeteciler, kamusal sorumluluk bilinciyle görev yaparken baskı altına alınamaz, susturulamaz” denilen Basın-Sen açıklamasında, şunları kaydedildi:

“Öte yandan, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy’un bu vahim konuda yaptığı açıklamada gazetecilere yöneltilen tehdide hiç değinmemiş olmasını da büyük bir üzüntü ile karşılıyoruz. Siyasal partilerin temsilcilerinin, basın emekçilerinin can güvenliğini tehlikeye sokan bu tür tehditler karşısında sessiz kalması kabul edilemez. Beklentimiz, söz konusu tehditleri açıkça kınayarak gereğinin yapılması, ayrıca ilgili meclis üyesi hakkında partinin disiplin mekanizmalarının işletilmesidir.

Basın Emekçileri Sendikası olarak, demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez unsuru olan basın özgürlüğüne yönelik her türlü saldırı ve tehdit karşısında meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu kararlılıkla duyurur; söz konusu olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.”