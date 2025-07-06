Basın-Sen: “Adalı’nın katilleri yargı önünde hesabını verecek”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), silahlı saldırı sonucu öldürülen YENİDÜZEN gazetesi yazarı Kutlu Adalı’yı ölüm yıl dönümünde andı.

Basın-Sen Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Genel Sekreter İsmet Özgüren, Kutlu Adalı’nın katilleri yargı önünde hesap verinceye kadar susmayacaklarını belirterek, "Adalı’ya ve ifade özgürlüğüne sıkılan her karanlık kurşunun peşini bırakmayarak aydınlığa kavuşması için mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha yineliyoruz.” dedi.

Adalı’ya sıkılan kurşunların yalnızca bir bedeni değil, ifade özgürlüğünü hedef aldığını belirten Özgüren, cinayet faillerinin 'meçhul’ kalmasının bu ülkenin utancı, demokrasinin ise kara lekesi olduğunu belirtti