Basın-Sen 49. yaşını kutluyor

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı Ali Kişmir, sendikanın 49. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, hedeflerinin bayrağı devraldıkları yerden daha ileriye taşımak ve sonra gelecek gençlere en iyi noktada devretmek olduğunu kaydetti.

Kişmir, Dünya Gazeteciler Federasyonu ile Avrupa Gazeteciler Federasyonuna üye olan BASIN-SEN’in toplumu temsil etme, hem toplumun hem de meslektaşlarının yaşadığı antidemokratik durumları uluslararası camiaya taşıma gibi görevleri de bulunduğunu belirtti.

COVID 19 salgını dolayısıyla kutlama amaçlı etkinlik düzenlenmeyeceğini belirten Kişmir, tüm basın çalışanlarına üstlendikleri riskli ve zor işi yerine getirirken, kendilerini koruyarak hareket etme çağrısında bulundu.



Kişmir şunları kaydetti:

“Mesleğimize olan aşkımız, mücadeleye olan inancımız, ifade özgürlüğü ile demokrasiye olan bağlılığımız ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine olan sevdamızla geçen 49 yıllık süreçte elbette doğrularımızın yanında yanlışlarımız da olmuştur. Şu anki yönetim olarak kendimizi ne bizden önceki yönetimlerden ne de bizden sonra göreve gelecek olan arkadaşlarımızdan ayırmıyoruz. Doğrusu ve yanlışıyla 49 yıldır verilen mücadelenin içerisindeki başarılar da başarısızlıklar da hepimizindir. Bizlerin hedefi bayrağı aldığımız yerden daha ileriye taşımak ve bizden sonra gelecek olan genç arkadaşlarımıza bu bayrağı en iyi noktada devretmektir.”



“Uluslararası basın kartı ve üyelikler”

Kişmir, Dünya Gazeteciler Federasyonu ile Avrupa Gazeteciler Federasyonuna üye olan BASIN-SEN’in toplumu temsil etme ve meslektaşları ile toplumun yaşadığı antidemokratik durumları uluslararası camiaya taşımak gibi önemli bir görevi de bulunduğunu belirtti.

Kişmir, Güneydeki Kıbrıs Gazeteciler Sendikası ve Türkiye’deki, Türkiye Gazeteciler Sendikası ile “yoldaşlık bağı” bulunan BASIN-SEN’in, Kıbrıs Gazeteciler Sendikası gibi dünya ve Avrupa’da Kıbrıs’ın tamamı adına oy kullanma hakkı olduğuna vurgu yaptı.

Tüm dünya ülkelerindeki IFJ ve EFJ’ye bağlı olan sendikaların üyelerine verdikleri uluslararası basın kartının, Basın-Sen’in üyelerine verdiği uluslararası basın kartıyla aynı olduğuna işaret eden Kişmir, dünyada geçerli olan uluslararası basın kartını verme yetkisinin adanın kuzeyinde sadece BASIN-SEN’de olduğunu belirtti.



“Gücümüzü daha özgürlükçü yarınlar için kullanmaya devam edeceğiz”

Kişmir, “Hem oy hakkımız hem de uluslararası basın kartı verme yetkimizle sendikamızın gücü tüm dünyadaki aynı federasyon çatısı altında bulunduğumuz kardeş örgütlerimizle birleşmiş durumdadır. Bu gücümüzü daha özgürlükçü yarınlar için kullanmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.” ifadelerini kullandı.

BASIN-SEN’de görev alan tüm başkan ve yöneticilere sendikaya üye olarak destek veren, dışarıdan her daim dayanışma gösteren herkese teşekkür eden Kişmir, bu süreçte hayatını kaybeden tüm meslektaşlarını saygıyla andı.

“Gönül isterdi ki pandemi olmasa ve bugün hep birlikte yeni yaşımızı dayanışma içerisinde kutlayabilseydik. Ne yazık ki bilim haklı olarak bunun doğru olmadığını söylüyor.” diyen Kişmir, tüm basın çalışanlarına üstlendikleri riskli ve zor işi yerine getirirken kendilerini koruyarak hareket etme çağrısında bulundu.

Basın çalışanlarının topluma haber aktarma gibi bir görevi olduğu gibi kendilerini, ailelerini ve çevrelerini de koruma görevleri bulunduğuna vurgu yapan Kişmir, “Lütfen hep birlikte bu kuralları ciddiye alıp korunalım. Boyun eğmeden geçen 49 yıl ve boyun eğmeden geçecek daha nice 49 yıllara” ifadelerini kullandı.

