Basın özgürlüğü sıralamasında Kıbrıs’ın güneyi 65’inci sıraya düştü
Kıbrıs Cumhuriyeti Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 10 sıra birden geriledi.
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Kıbrıs Cumhuriyeti Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 10 sıra birden geriledi.
Politis gazetesinin haberine göre, 180 ülkenin yer aldığı endekste 2023 yılında 55’inci sırada bulunan Kıbrıs’ın güneyi 2024 yılında 65’inci sıraya düştü.
Haberde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sıralamada gerilemesinin sebeplerine yer verilmezken ilk sırayı ise Norveç’in aldığı vurgulandı.
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